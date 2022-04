"Uma decisão destas não vai ajudar." Presidente da ANMP pede solidariedade a Rui Moreira

Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal do Matosinhos © José Coelho/Lusa

Por Rute Fonseca com Cátia Carmo 12 Abril, 2022 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Luísa Salgueiro, pede a Rui Moreira que seja solidário com todos os autarcas e permita que o processo de transferência de competências fique concluído, mas não comenta as acusações do presidente da Câmara do Porto de que a associação é conivente com o governo central. Afirma que herdou este processo e todos devem deixar que termine.

"Estamos, em conjunto com o Governo e ouvindo permanentemente os autarcas, a encontrar soluções que mitiguem ou eliminem essas dificuldades. Não é um processo que esteja concluído, é dinâmico. Ainda agora o Governo tomou posse. Estamos a trabalhar com as várias pastas para que se introduzam alterações que vão ao encontro das reivindicações de Rui Moreira e vários outros autarcas", explicou à TSF Luísa Salgueiro.

Ouça as declarações da presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses à TSF 00:00 00:00

A responsável da ANMP afirma que todos perdem se Rui Moreira abandonar a Associação Nacional de Municípios.

"Neste momento estamos especialmente numa fase decisiva, creio que uma decisão destas não vai ajudar à boa resolução do processo e, sobretudo, não garante a solidariedade que se recomenda e é importantíssima entre os autarcas. Espero que o meu amigo Rui Moreira ainda tenha condições de se juntar àqueles que estão a trabalhar em conjunto para melhorar a vida da população e fazer com que este processo, há muito reivindicado, corra da melhor forma possível", afirmou a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Luísa Salgueiro reafirma que o Governo tomou posse há dias e confessa esperar uma mudança de atitude.

"Este é mesmo um momento decisivo que não recomenda estas atitudes. Já falei com o Rui Moreira sobre isto, não vou aqui reproduzir as nossas conversas. Aqui não há avanços e recuos, há atitudes de colaboração com os restantes colegas, no sentido de todos podermos avançar nas melhores condições possíveis", acrescentou Luísa Salgueiro.