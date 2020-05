Secretário de Estado anuncia a chegada de dois milhões de máscaras

Stock reforçadas © MÁRIO CRUZ/LUSA

O secretário de Estado da Saúde garante que esta semana deverão chegar dois milhões de máscaras cirúrgicas e 1,7 milhões de respiradores FFP2 e FFP3, garantindo a "estabilidade de renovação do 'stock' de equipamentos de proteção contra a covid-19.



"Esta semana deverão chegar dois milhões de máscaras cirúrgicas e 1,7 de respiradores FFP2 e FFP3 entre outros materiais importantes o que garante que uma certa estabilidade de renovação de 'stock' que continua a ser cruciais", disse António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a covid-19, no Ministério da Saúde.



Portugal tem previsto, avançou o governante, que continuem a chegar com regularidade equipamentos de proteção individuais do mercado externo e interno.



Quanto aos testes de diagnóstico, Lacerda Sales anunciou que desde 01 de março foram realizados cerca 547 mil testes à covid-19 e que "de 01 a 10 de maio já foram efetuados mais testes do que todo o mês de março, numa média total de 13.100 testes por dia".



"Estes indicadores são importantes, porque quanto mais testamos mais sabemos sobre a realidade epidemiológica do país e temos feito o esforço, que vamos prosseguir", sustentou.



Para Lacerda Sales, uma semana após ter começado o desconfinamento parcial das pessoas "não é tempo ainda de fazer balanços".



"O pais está há uma semana em processo de desconfinamento, mas este não é ainda o tempo para balanço, mas para continuar este caminho. Esta não é uma corrida curta e rápida, é uma maratona longa, por vezes com obstáculos, que procuramos vencer sempre com decisões sustentadas na melhor evidência científica em cada momento, equilibrando decisões entre as melhores práticas sanitárias e a viabilidade da sua aplicação", acrescentou.



