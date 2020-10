Alargado prazo para câmaras se candidatarem à recolha de amianto

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Por Rui Silva 31 Outubro, 2020 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Coesão Territorial decidiu prolongar até 30 de novembro o prazo para as autarquias se candidatarem ao programa nacional de retirada de amianto das escolas.



A informação foi avançada à TSF pelo ministério, que contabiliza até hoje um total de 243 candidaturas já submetidas e 175 que estão "em fase de preenchimento". Estas candidaturas são oriundas de 51 municípios (39% do universo), sendo que há autarquias com várias escolas candidatas.



A maioria das candidaturas submetidas é da região de Lisboa (114), seguindo-se o Centro (61), Norte (38), Alentejo (17) e Algarve (13). O fundo já solicitado ascende a 34,3 milhões de euros, estando preenchidos 66% da dotação prevista de 52 milhões de euros.



Há um mês, o número de candidaturas era bastante mais baixo e já na altura o governo se mostrava disponível para rever datas, de modo a que todas as autarquias possam aderir a este programa de apoio financeiro à recolha de amianto nas escolas.



O ministério sublinha que o objetivo é que esta medida "esteja executada em 31/08/2021 para que o ano letivo 2021/2022 possa iniciar-se já sem amianto nos edifícios escolares".