ANMP exige que presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais "se retrate"

Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar e vogal do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses © André Rolo / Global Imagens

Por Rui Carvalho Araújo com Rui Oliveira Costa 28 Julho, 2023 • 23:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) exigiu esta sexta-feira que o presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais se retrate das declarações que fez na Assembleia da República e sugere ao primeiro-ministro que avalie se Tiago Oliveira se deve manter no cargo.

Relacionados Municípios do Algarve pedem demissão do presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais

"Eu não consigo compreender como é que alguém que é dirigente máximo de uma agência nacional tão importante, apesar da ação ninguém a conhecer ao final de quatro anos, consegue vir dizer na Assembleia da República que os municípios esbanjam milhões no apoio aos bombeiros quando os municípios são, a par da administração central, um dos grandes garantes do funcionamento dos bombeiros, sejam voluntários ou profissionais", critica, em declarações à TSF, Marco Martins, presidente da Câmara Municipal de Gondomar e vogal do Conselho Diretivo da ANMP.

Ouça as declarações de Marco Martins à TSF 00:00 00:00

O autarca de Gondomar vai ainda mais longe: "De facto, não consigo perceber como as declarações são preferidas, e como é que, além destas, o presidente da AGIF veio dizer há pouco que os bombeiros recebiam em função da área ardida e, por isso, se calhar é que haveria tantos incêndios."

Marco Martins não pede a demissão de Tiago Oliveira, como fez a Comunidade Intermunicipal de Algarve, mas há algo que o presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais deve fazer.

"É de alguém que não usa as suas faculdades ou então não sabe o que anda a fazer e a associação do tipo exige que o presidente da AGIF se retrate e peça desculpas por aquilo andou a dizer", conclui, pedindo ainda ao primeiro-ministro, António Costa, para avaliar se Tiago Oliveira deve manter-se ou não no cargo.

Marco Martins diz que António Costa deve avaliar o futuro de Tiago Oliveira 00:00 00:00

Os autarcas de 16 concelhos algarvios pediram esta sexta-feira a demissão do presidente da Agência para a Gestão de Fogos Rurais, Tiago Oliveira, devido às declarações de que "há municípios a gastar meio milhão de euros, uma barbaridade de dinheiro nos bombeiros, quando não gastam dinheiro a gerir a floresta".