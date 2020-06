As 19 freguesias da Grande Lisboa que ficam em estado de calamidade

© Rodrigo Antunes/Lusa

Afinal são mais de 15 as freguesias da Área Metropolitana de Lisboa que ficarão sujeitas ao estado de calamidade por causa dos surtos de Covid-19 que continuam ativos.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ontem que seriam 15 as freguesias de cinco concelhos que iriam manter-se em calamidade, ou seja, com mais restrições que o resto do país.

No entanto, os dados inicialmente recolhidos pela TSF junto das câmaras municipais apontavam para mais freguesias.

Amadora, Odivelas, Loures, Sintra e Lisboa

Começando pela Amadora e Odivelas, o próprio primeiro-ministro disse que nestes municípios todas as freguesias continuariam sujeitas ao estado de calamidade - a Amadora tem seis freguesias e Odivelas quatro.

Em Loures a autarquia adianta à TSF que as freguesias em causa são duas: a União de Sacavém e Prior Velho e a Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação.

Em Sintra, fonte oficial refere à TSF mais seis freguesias que correspondem a todas as urbanas que existem no concelho, paralelas ao IC19 ou linha do comboio, excluindo-se, assim, as freguesias mais rurais ou mesmo a vila de Sintra.

Continuam assim em estado de calamidade Algueirão-Mem Martins, Rio de Mouro, Agualva-Mira Sintra, Cacém-São Marcos, Queluz-Belas e Massamá-Monte Abraão.

Entretanto, o Ministro da Administração Interna adiantou que no concelho de Lisboa só uma freguesia, Santa Clara, ficará em estado de calamidade

Fazendo as contas, chegamos a um total de 19 freguesias em estado de calamidade em cinco concelhos.

Fonte oficial do executivo acrescenta à TSF que a lista final de freguesias com medidas mais restritivas por causa da Covid-19, no chamado estado de calamidade, vai ser analisada em definitivo no Conselho de Ministros de quinta-feira, depois da reunião do Governo e de outras figuras do Estado com especialistas.

