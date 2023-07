"Ato de boa-fé." STAL confirma acordo com câmara de Lisboa para suspender greve dos cantoneiros

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) confirma o acordo com a câmara municipal de Lisboa para suspender a greve dos cantoneiros. Ouvido pela TSF, José Correia, presidente do STAL, refere que Carlos Moedas comprometeu-se a atender às reivindicações dos trabalhadores depois da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"Face à recusa da câmara em dar resposta a um caderno reivindicativo que apresentámos, emitimos um pré-aviso de greve que deu origem a uma reunião da qual saiu o compromisso da câmara em não alterar as questões que tínhamos suscitado nesta fase, mas depois dá resposta, sobretudo, à questão dos horários", começa por explicar José Correia, sublinhando que o STAL suspendeu a greve "num ato de boa-fé e com o compromisso do presidente Carlos Moedas de que concordava com a proposta dos dois sindicatos e de que se comprometia a dar resposta e a ajustar aquilo que fazia parte do caderno reivindicativo" que foi entregue.

José Correia adianta que o prazo para que as propostas do sindicato avancem "tem que ser imediatamente a seguir à Jornada Mundial da Juventude".

Em entrevista a Fernando Alves para o Jornal da Jornada Mundial da Juventude, na TSF, Carlos Moedas confirmou que tinha chegado a acordo com os dois maiores sindicatos de higiene urbana, evitando, assim, a anunciada greve dos cantoneiros.

Além do STAL, também o Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa chegou a acordo para suspender a paralisação. Entretanto, e já depois da publicação deste texto, o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores confirmou à TSF que também deve deixar cair o pré-aviso de greve para a primeira semana de agosto.

*notícia atualizada às 12h16