Aulas em maio? Escolas têm de "ter condições de higienização e de reorganização"

© Artur Machado/Global Imagens

Por Carolina Rico 27 Abril, 2020 • 08:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As aulas presenciais do 11.º e 12.º anos deverão ser retomadas no dia 18 de maio, mas os diretores escolares ainda estão à espera de orientações por parte do Ministério da Educação.

Em declarações à TSF, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas lembra que o "plano de desconfianmento terá de ser validado, mais próximo da data, se as condições sanitárias o permitirem".

Ainda faltam três semanas, mas para já, num cenário em que alguns alunos regressam à escola no próximo mês, "as escolas carecem de orientações", lamenta Filinto Lima.

Falta saber que horários poderão ser cumpridos e quantos alunos podem estar em simultâneo na sala de aula, por exemplo. Além disso, é preciso fazer chegar às escolas material de higienização, luvas e máscaras.

O representante dos diretores lembra ainda que se houver mais turmas, como menos alunos podem ser necessários "mais professores a algumas disciplinas".

"Os diretores abrem as escolas, com certeza, mas têm de ter condições para o fazer - de higienização e de reorganização dos seus espaços e horários", ressalva Filinto Lima.

Contactado pela TSF, o Ministério da Educação remete a confirmação destas datas para o calendário que o Governo vai apresentar na próxima quinta-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19