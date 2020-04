Aulas presenciais do 11.º e 12.º anos voltam a 18 de maio

O primeiro-ministro, António Costa © Leonardo Negrão/Global Imagens

Portugal vai mesmo começar a ter medidas de desconfinamento aplicadas em maio. Um dos primeiros setores a conhecer essas mesmas medidas é a educação, que já começa a ter datas. As aulas presenciais do 11.º e 12.º anos deverão regressar a 18 de maio, enquanto as creches poderão reabrir a 1 de junho, avança o Público.

Contactado pela TSF, o Ministério da Educação remete a confirmação destas datas para o calendário que o Governo vai apresentar na próxima quinta-feira.

O estado de emergência termina no sábado e o Governo está a ponderar decretar o estado de calamidade pública numa altura em que se preparam o fim das restrições de confinamento gradualmente, tal como várias vozes no Executivo têm sublinhado.

No último debate quinzenal, António Costa prometeu apresentar na próxima semana um calendário para a reabertura gradual das atividades económicas. O pequeno comércio de bairro, de proximidade, vai ser o primeiro a abrir.

