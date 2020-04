Avião fretado chega a Lisboa com 65 ventiladores e equipamento médico

A forte procura por ventiladores criou disfunções no mercado © João Relvas/Lusa

Chegaram, este domingo, a Lisboa 65 ventiladores comprados pelo Governo português a uma empresa chinesa, num avião fretado, junto com outro equipamento médico, incluindo máscaras de proteção respiratória, para tratamento da epidemia.

A entrega dos ventiladores estava prevista realizar-se na última semana, mas devido à "forte competição entre Estados pelo acesso a equipamento" e "interrupções nas cadeias de fornecimento", incluindo no acesso a componentes, numa altura em que vários países se encontram em estado e emergência, a produção atrasou-se, explicou a embaixada portuguesa.

A forte procura por ventiladores criou disfunções no mercado, numa altura em que a crise de saúde pública, que começou em Wuhan, no centro da China, se alastrou à Europa, Estados Unidos e outras regiões do planeta, resultando numa escassez global.

"Todas as diligências junto de diversas entidades têm sido feitas no sentido de garantir, neste quadro adverso, a entrega dos equipamentos dentro da janela temporal adequada às necessidades médicas do nosso país", ressalvou a embaixada.

Há uma semana, a ministra da Saúde portuguesa disse que a entrega de 508 ventiladores encomendados à China estava atrasada.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

