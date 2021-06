Câmara de Lisboa abre testagem Covid a não-moradores e torna-a ilimitada

© Estela Silva/Lusa

Por Gonçalo Teles 21 Junho, 2021 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Câmara Municipal de Lisboa abriu, esta segunda-feira, o Plano Municipal de Testagem da Covid-19 a não-residentes no município, acabando também com o limite de dois testes mensais por morador. A testagem, que funciona em 110 farmácias e 19 pontos móveis, passa assim a ser ilimitada.

Em comunicado, a autarquia liderada por Fernando Medina dá conta de que o número de testes "mais do que duplicou na última semana, passando de uma média diária de 1000 testes para mais de 3500 testes/dia" em 17 e 18 de junho. Desde 31 de março, quando o programa foi lançado, realizaram-se cerca de "60 mil testes gratuitos a moradores de Lisboa".

As principais artérias da cidade vão, a partir desta segunda-feira, passar a contar com a presença de equipas da Proteção Civil municipal em ações de sensibilização, destinadas ao comércio local e restauração, "para a necessidade de testar os seus funcionários". No último mês, nota a câmara, efetuaram-se 31 testes a trabalhadores do comércio e restauração.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge revelou, este domingo, que a ​​​​​​​prevalência da variante Delta é superior a 60% na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), em contraste com a região Norte, onde a prevalência será inferior a 15%, de acordo com resultados preliminares obtidos em junho.

A variante Delta do coronavírus tem uma transmissibilidade "cerca de 60% superior à variante Alfa", para a qual o INSA estima uma prevalência de "cerca de 30% em LVT e de 80% no Norte".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19