Colapso na rede de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra obriga a transferir doentes

Hospital Amadora-Sintra © Júlio Lobo Pimentel/Global Imagens

Por Cátia Carmo 26 Janeiro, 2021 • 21:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma sobrecarga na rede de oxigénio do Hospital Amadora-Sintra, esta terça-feira, está a obrigar a transferir cerca de 30 doentes para outros hospitais de Lisboa, como o Hospital de Santa Maria e o Hospital Militar, sabe a TSF. Esta unidade hospitalar é uma das que tem maior pressão provocada pela pandemia e já tinha feito transferência de pacientes para o Algarve na última semana.

Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, revelou em declarações à TVI que o diretor do hospital o contactou de imediato e afirmou que o Amadora-Sintra está com 363 doentes internados, acima da sua capacidade, fazendo com que o oxigénio não chegue para todos.

"Há 31 doentes que têm de sair para que essa capacidade seja reposta e é isso que está agora em cima da mesa. Os doentes serão transferidos em segurança para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Militar. Neste momento, mais do que apurar responsabilidades sobre o que aconteceu, o importante é resolver este problema em segurança", ressalvou o autarca.

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, afirmou ao mesmo canal de televisão que esta situação já era expectável.

"Na semana passada, a Ordem alertou que havia dificuldades no fornecimento de oxigénio e que, devido aos doentes internados que temos em excesso, há uma grande pressão sobre o consumo de oxigénio, sobretudo naqueles que estão a fazer oxigénio de alto débito. Temos muita gente que, por não ter lugar em cuidados intensivos, estão com a chamada ventilação não invasiva e, portanto, são consumidores de muito oxigénio. Tivemos acesso a e-mails de empresas fornecedoras de garrafas de oxigénio, independentemente do sistema de oxigénio dos hospitais, que diziam já não ter capacidade para satisfazer todas as encomendas dos hospitais de Lisboa", explicou Ana Rita Cavaco.

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) instalou, na semana passada, uma nova rede de oxigénio na Torre da Amadora para reforçar a já existente, face ao elevado consumo devido à pandemia de Covid-19, informou a unidade hospitalar.



Numa nota divulgada na quarta-feira na rede social Facebook, o Hospital adiantou que reforçou a rede de gases medicinais que serve esta unidade, designadamente as áreas das enfermarias, serviços de urgência, unidades de cuidados intensivos, entre outras.

"Foi, assim, instalada uma nova rede de oxigénio na Torre Amadora para reforço da rede já existente, visando a manutenção de fluxos para estabilização da rede de oxigénio face ao elevado consumo", é indicado na nota.

Em atualização