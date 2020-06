Com 96 infetados, lar de Reguengos de Monsaraz é agora "hospital de retaguarda"

Idosos são sujeitos a testes de despiste da Covid-19 que permite receber resultados entre 24 a 30 horas, no Lar Fundação Comendador Joaquim De Sá Couto, Santa Maria da Feira, 17 de abril de 2020. Este circuito envolve equipas dos centros de saúde de Santa Maria da Feira e Arouca e o hospital de Gaia onde há uma de cinco máquinas no país com capacidade para realizar até 1000 testes por dia, com resultados em 24 horas. (Fotografias captadas através de uma janela de vidro). (ACOMPANHA TEXTO DE 21/04/2020) JOSÉ COELHO/LUSA

