Foi uma das novidades dos últimos dias: o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), um dos mais reputados centros deste tipo no mundo, mudou as suas recomendações sobre o uso de máscaras durante a pandemia da Covid-19 passando a aconselhar o seu uso de uma forma generalizada em locais públicos (como os supermercados ou farmácias) onde é mais difícil manter as distâncias de segurança, em áreas onde a doença está a ser transmitida entre a comunidade. No entanto, a recomendação do CDC não se refere às máscaras cirúrgicas de que muito se tem falado em Portugal, mas sim a máscaras de pano, com o tecido normal da roupa de todos os dias.

Os especialistas em saúde pública norte-americanos parecem assim resolver, de uma forma simples, dois problemas que têm sido referidos pelas autoridades de saúde portuguesas para continuarem a não recomendar o uso de máscaras: as máscaras cirúrgicas têm de ser trocadas regularmente para que não ensopem e acumulem vírus; e não há em Portugal máscaras cirúrgicas para toda a gente.

O CDC sublinha que as máscaras de pano que recomenda não são as máscaras cirúrgicas: "Estas são equipamentos críticos que devem continuar reservados para profissionais de saúde".

Uma barreira extra de segurança

Outro problema levantado recorrentemente pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, tem sido a falsa sensação de segurança que levará as pessoas a mexerem mais vezes na cara quando têm máscara, algo que também é defendido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças que têm suportado a posição portuguesa.

No entanto, o CDC norte-americano tenta resolver o problema, nos conselhos agora divulgados, com instruções sobre como usar a máscara de pano e reforçando que mesmo com esta colocada na cara as pessoas devem manter a distância social de segurança (dois metros) e tudo o resto que faziam antes sem máscara.

O conselho norte-americano de uso de máscaras de pano é, no fundo, uma proteção extra que se espera que "desacelere" a propagação do vírus, evitando que pessoas sem sintomas transmitam a doença (como se sabe, agora, que é possível que aconteça com a Covid-19).

Uma máscara em menos de um minuto

Outra vantagem das máscaras de pano é que mesmo que não protejam tanto como as cirúrgicas protegem alguma coisa e estão facilmente disponíveis para qualquer um, sem grande arte ou ciência na sua produção.

O CDC dos EUA apresenta duas formas de fazer estas máscaras de pano, sendo que o método mais simples é exemplificado num vídeo que dura menos de um minuto, bastando ter dois elásticos e uma de três coisas: uma pequena toalha, um lenço de pescoço ou uma t-shirt velha que esteja perdida no armário.

"É tão fácil", como diz o vídeo, que permite a qualquer pessoa ter várias 'máscaras' facilmente disponíveis que podem (e devem) ser lavadas regularmente.

Em paralelo, diz o CDC, quem usa esta ou qualquer outro tipo de máscaras não deve tocar nos olhos, nariz ou boca quando a retira, lavando as mãos logo depois.

O segundo método recomendado

O outro método recomendado pelo CDC para fazer uma máscara é mais complexo e talvez dê uma máscara de maior qualidade, bastando, no entanto, ter alguns conhecimentos de costura.

Neste segundo método é preciso dois retângulos de tecido (de 25x15cm, cortados, por exemplo, de uma t-shirt velha), dois elásticos (ou outras alternativas se estes não estiverem disponíveis; corda ou elásticos de cabelo), linha de cozer, agulha, tesoura e máquina de costura.

As instruções sobre como fazer estas máscaras (e as usar) estão disponíveis, em inglês, aqui , e, em espanhol, aqui .

