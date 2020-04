Confinamento social pode motivar aumento de fuga de menores

© Facundo Arrizabalga/EPA

Neste período de confinamento social, há sinais que apontam para um aumento do número de crianças que fogem de casa ou de instituições.

Nas últimas semanas, o Instituto de Apoio à Criança registou duas situações de fuga, revelou à TSF Matilde Sirgado, coordenadora do projeto Rua: um jovem da margem sul fugiu de casa e outro menor abandonou uma instituição na zona do norte. Ambos foram encontrados.

Ainda sem ter dados comparativos, a responsável adianta que "há indicação de que poderá eventualmente haver um aumento de situações de fuga".

Com as famílias fechadas em casa, o problema pode ganhar maior dimensão, alerta a responsável do Instituto de Apoio à Criança. "Torna-se ainda mais escondido um problema que é, já por si, invisível". A única "arma" para o combater é sinalizar todas as situações.

"É essencial acompanhar os jovens para que eles não se sintam isolados e sozinhos e cometam o erro de fugir neste contexto", apela ainda Matilde Sirgado.

Esta semana, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) alertou que as visitas domiciliárias deixaram de ser feitas devido às medidas de isolamento, o que pode ser um risco acrescido para os menores.

