Confirmado primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus em Portugal

Está confirmado o primeiro caso de contágio pelo novo coronavírus em Portugal. Um doente testou positivo, enquanto outro aguarda uma contra-análise que vai permitir a confirmação definitiva.

"Há um caso confirmado e um outro caso ainda precisa de validação", anunciou Marta Temido em conferência de imprensa também com a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, o Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales e o presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge-INSA, Fernando Almeida.

O doente infetado é um homem de 60 anos, um médico que esteve no norte de Itália de férias e apresentou sintomas no dia 29 de fevereiro. Está internado no Hospital de Santo António, no Porto.

O outro caso que testou positivo para o Covid-19, mas que ainda aguarda os resultados de um segundo teste de contra-análise, é um homem de 33 anos que foi a Espanha em trabalho. Está internado no hospital de São João, no Porto.

Os dois doentes, acrescentou a ministra da saúde, encontram-se "estáveis".

As autoridades portuguesas vão agora rastrear os passos destes doentes desde que apresentaram os primeiros sintomas para tentar identificar as pessoas com que estiveram em contacto. Estão já sob vigilância as pessoas que lhes são mais próximas.

Noticia em atualização