Consulte aqui na íntegra o plano português de vacinação contra a Covid-19

A taskforce definida pelo Governo português, o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, apresentaram esta quinta-feira o Plano de Vacinação de Combate à Covid-19 em Portugal.

A vacinação em Portugal vai arrancar com um grupo composto por cerca de 950 mil pessoas, com a segunda fase a chegar a cerca de 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos. O acesso será "gratuito" e a toma da vacina é facultativa, sendo o processo gerido pelo Serviço Nacional de Saúde.

A terceira fase de vacinação será destinada a toda a restante população portuguesa, numa operação que pode estender-se ao longo de todo o ano de 2021.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.495.205 mortos resultantes de mais de 64,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4724 pessoas dos 307.618 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

