Covid-19. O que muda nos horários dos autocarros de Lisboa

A Área Metropolitana de Lisboa adianta ainda que pediu às empresas "um esforço suplementar de oferta © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Nuno Guedes 13 Março, 2020 • 19:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todas as empresas de autocarros da região de Lisboa vão passar a ter, a partir de segunda-feira, os horários habituais para as férias escolares.

Fonte da Área Metropolitana de Lisboa explica à TSF que isto significa menos autocarros em percursos que passam perto de escolas.

Recorde-se que o Governo decidiu na última quinta-feira suspender as aulas a partir de segunda-feira e até 9 de abril, data em que, se tudo correr bem, acabarão estes horários mais reduzidos nos transportes públicos.

A Área Metropolitana de Lisboa adianta ainda que pediu às empresas "um esforço suplementar de oferta que responda à procura que se vier a verificar em cada momento, e em áreas e serviços específicos".

Quer em Lisboa quer no Porto as empresas prometem reforçar as ações de limpeza e de higienização dentro dos transportes e nas superfícies e equipamentos de maior utilização (obliteradores, máquinas automáticas de venda de títulos, corrimãos, portas, pegas do interior, contorno superior dos bancos, contorno do habitáculo do tripulante, etc.).

Também o presidente da Câmara Municipal do Porto adiantou à TSF que a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que gere a rede de autocarros no concelho e várias linhas em municípios do Grande Porto, chegou a prever passar a circular com horários de fim de semana durante a semana.

Contudo, entretanto, fonte oficial da STCP referiu à TSF que esse cenário foi avaliado, mas acabou por se decidir pela manutenção dos normais níveis de oferta, sendo uma decisão que será reavaliada de forma contínua.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19