Criança com doença semelhante à síndrome de kawasaki já teve alta

A diretora-geral da Saúde revela que a única criança que estava internada com sintomas semelhantes à síndrome de kawasaki já teve alta.

Na conferência de imprensa diária, e no dia em que morreu uma criança em França com essa mesma doença, Graça Freitas garantiu que a criança "evoluiu bem" e que o caso foi reportado internacionalmente. Contudo, realça, as autoridades estão atentas nos serviços de pediatria para diagnosticar e tratar.

Graça Freitas explicou ainda que é muito raro haver uma morte por Covid-19 sem que houvesse antecedentes de outras doenças. "A grande maioria dos óbitos tem registado no seu certificado de óbito a existência de doenças associadas, no enquanto algumas situações médico não mencionou nenhuma doença", realçou.

Em abril, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou estar a investigar possíveis ligações entre a Covid-19 e uma doença inflamatória grave que afeta crianças, mas salientava que, na altura, se tratava de casos "muito raros".

"Há descrições recentes de casos de crianças em alguns países europeus que tiveram esta síndrome inflamatória semelhante à síndrome de Kawasaki, que parecem ser muito raros", afirmou a principal responsável técnica do programa de emergências sanitárias da OMS, Maria Van Kerkhove, numa conferência de imprensa na sede da organização em Genebra.

A responsável da OMS garantiu que a sua rede internacional de médicos está a "estudar especificamente" o assunto, que discutiu na terça-feira numa reunião por teleconferência.

