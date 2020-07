Danos colaterais da pandemia. Número de transplantes desce para metade

"Há uma queda substancial em março e abril do transplante renal" © Pedro Correia/Global Imagens

Por Sara de Melo Rocha, Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Julho, 2020 • 09:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Houve uma redução do número de transplantes na ordem dos 50% durante a pandemia, e os hospitais só avançaram com os transplantes de muita urgência.

Susana Sampaio, presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação, relata à TSF que nos dois primeiros meses dos anos

até se verificou um aumento de transplantes em relação a 2019, mas, a partir de março, os números caíram para metade. "Por exemplo, há uma queda substancial em março e abril do transplante renal, falando em dador falecido", pormenoriza.

Susana Sampaio, ouvida pela jornalista Sara de Melo Rocha, apresenta os números. 00:00 00:00

Em março de 2019, tinham sido realizados 36 transplantes, e em março de 2020 realizaram-se 14. Já durante o mês de abril, no ano de 2019, ocorreram 24 transplantes e 12 este ano.

"No que diz respeito à situação de dador vivo, verifica-se a mesma situação: no ano passado foram realizados cerca de 20 transplantes, e este ano aconteceram 12 no mesmo período." Os cálculos de Susana Sampaio não ficam por aqui. A presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação assinala que a situação é "transversal" e atinge também transplantes de fígado: em março de 2019, foram feitos 20 e este ano apenas se registaram sete transplantes hepáticos. Quanto ao mês de abril, de um ano para o outro, houve uma queda de 14 para nove.

Susana Sampaio defende que é preciso compreender se a redução de transplantes pode estar relacionada com a resistência dos doentes em recorrerem aos hospitais por medo de contraírem a Covid-19. "Não sei se o facto de doentes que estejam mal, que acabam por não vir ao hospital e falecer em casa, não estará a condicionar o facto de não virem para os cuidados intensivos, e talvez por isso haja menos potenciais dadores."

Susana Sampaio apresenta mais um dos potenciais danos causados pela pandemia. 00:00 00:00

Em dia nacional da doação de órgãos e da transplantação, Susana Sampaio lamenta que a retoma de transplantes esteja a ser lenta e pede mais celeridade. "Gostaríamos que a área da transplantação já estivesse normalizada, mas não é a isso que assistimos. A retoma da atividade normal está a demorar..."

"Ninguém morreu por falta de um transplante durante a pandemia"

Margarida Ivo da Silva, coordenadora nacional da transplantação, admite que as unidades de saúde só fizeram transplantes urgentes, mas garante à TSF que ninguém morreu por falta de um transplante. ​​​​​​"Não se correm riscos e não podemos ir mais longe do que o que fomos nesta fase. Embora não haja registo de nenhum paciente infetado através da transplantação de órgãos, há um risco envolvido hipotético que temos de considerar, e por isso temos de ter toda a qualidade e segurança neste serviço."

Apesar de admitir que a estratégia nacional de transplantação passou por reduzir a atividade aos casos muito urgentes, Margarida Ivo da Silva assegura: "Ninguém morreu por falta de um transplante durante a pandemia."

Ouça os esclarecimentos de Margarida Ivo da Silva. 00:00 00:00

A atividade só será retomada na totalidade depois de uma atenuação acentuada dos surtos. "Só se recupera quando a pandemia passar e quando for possível conviver alegremente com o novo coronavírus", argumenta a responsável, para quem é importante "dar passos cautelosamente para que nenhum doente fique infetado".

O Norte foi a região mais afetada por esta quebra nas cirurgias de transplantação de órgãos, de acordo com a coordenadora. "Foi sobretudo no Norte, onde houve um impacto maior da Covid-19 em Portugal, que houve uma maior taxa de redução da transplantação."

A coordenadora, ouvida pela jornalista Cristina Lai Men, revela que o Norte foi mais afetado pela descida do número de intervenções. 00:00 00:00

* Atualizada às 10h43

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19