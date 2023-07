Detetadas bactérias fecais no mar. Praia de Olhos de Água interdita a banhos

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

A praia de Olhos de Água, localizada no Algarve, está interdita a banhos desde a manhã desta quinta-feira.

Em causa, segundo disse a capitania do Porto de Portimão à TSF, está a deteção de bactérias fecais na água. Assim, a bandeira vermelha foi içada naquela praia até nova ordem.

Na terça-feira, o município de Loulé, no Algarve, anunciou que as praias de Quarteira e Vale do Lobo tinham sido interditas a banhos por causa da qualidade da água.

Ambas as praias foram reabertas no dia seguinte, depois de os resultados mostrarem valores microbiológicos "dentro dos padrões de qualidade".