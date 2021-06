Pandemia deixa dezenas de bebés por registar em Portugal: "É perigoso, mesmo a nível de tráfico"

Vários bebés, nascidos durante a pandemia, não foram registados pelos pais © Orlando Almeida

As campainhas de alarme soaram quando o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge revelou os dados mais recentes do teste do pezinho.

Nos primeiros três meses do ano, registou-se uma descida de nascimentos (18226), para o valor mais baixo desde 2015.

Os pediatras no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) estranharam os números. Compararam com os partos realizados no Hospital de Faro e concluíram que os dados não batiam certo.

A pista foi seguida até se perceber que vários bebés não fizeram o teste do pezinho nem a vacina da BCG, nos centros de saúde.

Mais grave: uma fonte do Hospital de Faro alerta que além da "fuga" ao teste do pezinho, não existe qualquer registo dessas crianças nascidas durante o período mais crítico da pandemia. São bebés indocumentados, aos quais se perdeu o rasto e, não estando registados, podem, no limite, ser alvo de tráfico ou outro tipo de crimes e violação dos direitos humanos.

A mesma fonte adianta à TSF que serão dezenas os casos de bebés não registados e, sobretudo, filhos de imigrantes.

A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP) não fica surpreendida com esta situação. "Vemos a dificuldade dos pais a esbarrarem numa máquina burocrática que parece não estar a funcionar", afirma a co-fundadora da APDMGP, Sara do Vale, que critica uma "fase de limbo que já se estende há muito tempo".

Por causa da Covid-19, as conservatórias estiveram fechadas, durante o estado de emergência.

Os balcões Nascer Cidadão, que permitiam registar os bebés nas maternidades, também estiveram encerrados. Só este mês começaram a reabrir, de forma gradual, mas no Hospital de Faro, o serviço continua fechado.



"É perigoso, mesmo a nível de tráfico", alerta Sara do Vale, que também está preocupada com a saúde das mulheres. "Temos relatos de senhoras que tiveram partos muito longos e complicados, que têm de ficar em pé, do lado de fora do edifício, à espera de retirar senha para, eventualmente, poderem registar os bebés."

Sara do Vale, que é doula e acompanha muitos casais no parto, defende que é urgente reabrir os balcões Nascer Cidadão e ter um registo de nascimentos online mais abrangente e inclusivo. "Temos de ir ao encontro das pessoas e não ao contrário. É desesperante", afirma.

No caso de Faro, o gabinete jurídico, a administração do Hospital e a ARS do Algarve foram alertados para o problema.

As autoridades de saúde entraram em contacto com o Instituto dos Registos e Notariado e nos próximos dias, vai ser testada uma solução alternativa, para registar todos os recém-nascidos com menos de um ano, que se encontram à margem do sistema, sem direito à identidade.