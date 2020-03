DGS admite dupla contagem de casos de infeção no Porto

© LUSA

A Direção-Geral da Saúde admite que pode ter havido uma dupla contagem do número de infetados com covid-19 no Porto. Em declarações ao Jornal de Notícias, a DGS explica que está a ser utilizada uma "metodologia mista" que recolhe dados transmitidos pelas administrações regionais de saúde e pela plataforma do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Por isso mesmo, apesar de os número oficiais apontarem neste momento para que existam 941 casos de infeção no Porto, o número de infetados com Covid-19 pode ser mais baixo.



Assim, escreve o JN , a partir desta terça-feira serão utilizados apenas os dados da plataforma SINAVE, o que pode levar, contudo, a que sejam reportados apenas 70% a 75% do total de casos no país.

