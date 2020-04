Costa admite que DGS possa enviar mensagens a quem tenha estado em contacto com doentes

António Costa salienta que a medida não visa invadir a privacidade de dados © Lusa

Por Guilhermina Sousa e Catarina Maldonado Vasconcelos 23 Abril, 2020 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde pode vir, em breve, a enviar mensagens de telemóvel aos contactos dos doentes com Covid-19, para os avisar de que estiveram perto de alguém infetado pelo novo coronavírus. O primeiro-ministro deixou esta hipótese em aberto, durante o novo podcast do PS.

"A Direção-Geral da Saúde poderia ter acesso, a partir do meu telemóvel, à identificação de números de telefone com que o meu telemóvel esteve em proximidade durante mais de x tempo e a menos de y distância durante os últimos 14 dias, e enviar mensagens a essas pessoas, também sem saber quem são, para as alertar sobre este contacto."

António Costa sublinhou que esta solução não servirá para seguir os passos dos pacientes diagnosticados com Covid-19, mas apenas para emitir alertas àqueles que conviveram com estes doentes.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS