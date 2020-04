É preciso "ganhar em abril o mês de maio." Marcelo sugere que escolas não abrirão tão cedo

© João Relvas/Lusa

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Abril, 2020 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República adianta que "há uma tendência lenta, mas positiva" em relação à evolução da pandemia da Covid-19 em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha, no entanto, em relação à eventual reabertura das escolas, que é preciso "ganhar em abril o mês de maio", ou seja, dá a entender que os estabelecimentos de ensino não devem abrir para já.

Depois da III sessão de apresentação da "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", na sede do Infarmed, em Lisboa, o chefe de Estado lembra que o primeiro-ministro anunciará dia 9 de abril como será o terceiro período nas escolas.



Marcelo Rebelo de Sousa pede, por isso, "aos portugueses, no resto do mês de abril, um suplemento de esforço para se poder virar uma página no fim do mês de abril".

Já no final da manhã desta terça-feira, o subdiretor-geral da Saúde tinha pedido "prudência" na interpretação dos números de infetados em Portugal, referindo-se ao "alento" generalizado provocado pelos registos mais recentes. O subdiretor-geral da Saúde lembrou, em conferência de imprensa, que "estamos numa fase importante na luta contra esta pandemia e não sabemos o que vai ser o dia de amanhã".

Diogo Cruz solicitou ainda que se mantenham as medidas de contenção, mesmo em período pascal. O subdiretor-geral da Saúde admitiu que este é um pedido difícil, uma vez que esta é uma altura tradicionalmente de reunião das famílias, mas sublinha que não é altura de abrandar "os esforços feitos até agora".

Estão confirmadas 345 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 34 nas últimas 24 horas. Há ainda 712 novos casos de contágio, elevando para 12442 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até ao momento, 184 pessoas conseguiram recuperar, mais 44 do que as contabilizadas no último balanço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19