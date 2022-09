"É quase surreal." Alojamento Local critica proposta do BE para alojar estudantes universitários

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por Rui Tukayana com Clara Maria Oliveira 26 Setembro, 2022 • 19:58

A Associação do Alojamento Local (AL) considera que a proposta do Bloco de Esquerda (BE) para que o Governo avance com a requisição dos imóveis dedicados a este tipo de alojamento para combater a falta de habitação para os estudantes universitários "é quase surreal". O presidente da associação, Eduardo Miranda, acusa os bloquistas de, sempre que há um problema, tentarem que a solução passe por "se apropriar à força dos imóveis do Alojamento Local".

Presidente da Associação do Alojamento Local considera "surreal" a requisição civil do BE 00:00 00:00

A instituição relembra, ainda assim, que o AL "sempre esteve disponível e que, durante a pandemia, ajudou enfermeiros e médicos" e houve, mais tarde, "um acordo com os estudantes, mas foi temporário".

Considerando que este deve ser um problema "resolvido de raiz", Eduardo Miranda critica o Bloco de Esquerda, por achar que "depois de dois anos de crise", só é necessário "fazer uma requisição e apoderar-se dos imóveis das pessoas" para resolver um "problema estrutural", como a dificuldade dos estudantes universitários em encontrar casas.

Eduardo Miranda diz que partido confunde "grandes proprietários com gestores" 00:00 00:00

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, afirmou que a proposta do Bloco de Esquerda é direcionada aos maiores proprietários, mas a Associação do Alojamento Local diz que também essa ideia é uma fantasia, porque "confundem grandes proprietários com gestores".

"Em vez de irem aos grandes proprietários, como em 2018, acabam por ir aos pequenos e destroem a vida de pessoas que dependem e vivem disso", recorda.