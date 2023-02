Em vésperas da execução do PEPAC, agricultores dizem que novo secretário de Estado é "boa notícia"

© Pedro Sarmento Costa/Lusa

Os agricultores consideram que a nomeação de um novo secretário de Estado da Agricultura é uma "boa notícia", já que o setor vai entrar no processo de implementação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

"A boa notícia é que a Secretaria de Estado regressou, porque ela é necessária. Agora, vamos ver o trabalho que irá ser desenvolvido no sentido, principalmente, de uma alteração de rumo em termos políticos, naquilo que é o apoio à agricultura familiar e que as coisas comecem a fluir e a trabalhar no sentido do desenvolvimento da agricultura nacional, numa altura muito importante da implementação do PEPAC", Pedro Santos, dirigente da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), à TSF.

Pedro Santos lamenta que Gonçalo Caleia Rodrigues não venha tutelar as direções regionais de agricultura, visto que estas já não existem.

"O Ministério da Agricultura já não tem estruturas descentralizadas para poder estar junto dos agricultores. É um homem da ciência, esperamos que veja o desenvolvimento de todos os tipos de agricultura e agricultores e que consiga trabalhar no sentido de aproximar a ciência dos pequenos agricultores", afirma o dirigente da CNA.

No mesmo sentido, Idalino Leão, presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (CONFAGRI), realça que o preenchimento do cargo é "o mais importante".

"Esperou-se tempo demais, criou-se ruído demais e isso não é bom para o setor que precisa de estabilidade e previsibilidade em vésperas da execução do PEPAC que está aí à porta, a partir do dia 1 de março, em que as nossas organizações têm de implementar isso no terreno. Mais do que o nome, saudamos o preenchimento do cargo. É um sinal do reconhecimento da importância do setor agrícola do país, quer para a sua sustentabilidade económica, social e ambiental e aguardamos com expectativa que venha numa filosofia de privilegiar a atividade ativa e produtiva do território", refere o líder da CONFAGRI à TSF.

O engenheiro agrónomo Gonçalo Caleia Rodrigues é o novo secretário de Estado da Agricultura, segundo uma nota publicada esta terça-feira no site da Presidência da República.