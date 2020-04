Escolas fechadas e provas de aferição canceladas. Como vai ser o terceiro período?

© Paco Campos/EPA

Por TSF/Lusa 09 Abril, 2020 • 15:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decidiu manter a suspensão das aulas presenciais durante o terceiro período que, para a maioria dos alunos do ensino básico e secundário, começa na próxima segunda-feira. O terceiro período arranca, por isso, no dia 14 de abril com ensino à distância.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira, depois de António Costa ouvir durante dois dias especialistas, representantes da comunidade escolar, partidos, sindicatos e os órgãos consultivos do Ministério da Educação.

O primeiro-ministro anunciou ainda que no ensino básico, a avaliação será feita pelos professores, sem provas de aferição e exames do 9.º ano. O regime especial de apoio às famílias com filhos menores de 12 anos será mantido.



Ainda não está definido "quando ou se" se iniciarão as aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos, sendo que, quando retomadas, as aulas presenciais só serão lecionadas para as 22 disciplinas com exame específico de acesso ao Ensino Superior.

Os professores destas disciplinas terão de usar obrigatoriamente máscara, que será disponibilizada pelo ministério da Educação.

Os alunos só realizarão os exames "de que necessitam para acesso ao Ensino Superior".

O calendário de exames é adiado, com a 1.ª fase a decorrer de 6 a 23 de julho e a atividade letiva pode estender-se até ao dia 26 de junho. Os alunos do 10.º ano vão permanecer em regime de ensino à distância.

Sobre os jardins-escolas, o primeiro-ministro frisou que as atividades só podem ser retomadas "quando forem revistas as atuais regras de distanciamento".

"É prematuro definir um prazo seguro para podermos saber quando serão alteradas estas regras", apontou.

O Ministério da Educação estabeleceu também uma parceria com a RTP para começar a transmitir no 3.º período conteúdos programáticos dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, sendo ainda desconhecidos os contornos da iniciativa.

Desde 16 de março que todos os estabelecimentos de ensino, desde creches a universidades e institutos politécnicos, estão encerrados para conter a propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 13 mil pessoas em Portugal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19

Notícia em atualização