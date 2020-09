Escolas queixam-se de falta de orientações mas garantem que "pais podem estar descansados"

"As escolas são locais seguros, mas todos nós temos de contribuir para que essa segurança se efetive" © José Carmo/Global Imagens

Por Paula Dias e Catarina Maldonado Vasconcelos 01 Setembro, 2020 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há professores com patologias que receiam apresentar-se ao serviço, por constituírem grupos de maior risco perante a ameaça da Covid-19. O primeiro dia de setembro, esta terça-feira, assinala o momento em que os docentes se dirigem às escolas para preparar o arranque do ano letivo, mas ainda sem parecer do Executivo quanto a estes casos. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, quer que o Ministério da Educação clarifique, com urgência, em que situação ficarão estes profissionais, para os quais o teletrabalho pode ser uma solução.

"Ainda não sabemos se isto se resolve com uma apresentação da declaração ou de um atestado médico", alerta o representante das instituições de ensino, em declarações à TSF. "A função de um docente pode ser ou não exercida em regime de teletrabalho. Neste momento, esta é a grande dúvida que urge ser clarificada pelo Ministério da Educação."

Filinto Lima, ouvido pela jornalista Paula Dias, pede um esclarecimento ao Governo. 00:00 00:00

Filinto Lima defende que a pandemia se trata de uma "situação excecional e temporária", pelo que poderá também "haver medidas excecionais e temporárias, e esse pode ser o caso dos professores". O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera que o teletrabalho é uma solução natural, sobretudo depois de o último período letivo ter decorrido maioritariamente em casa. "No terceiro período letivo do ano passado, os professores tiveram um desempenho de excelência. O Governo, e muito bem, aplaudiu o trabalho dos nossos professores. A sociedade também o fez. Então, se assim é, estando nós numa situação excecional e temporária, os professores portadores de doenças de risco não poderão lecionar à distância?"

A proposta do representante dos diretores e escolas nacionais também contempla que, "em contexto de sala de aula", esses docentes possam ser coadjuvados "por alguns professores", já que a substituição de todos os profissionais com doenças de risco não parece ser exequível, nota Filinto Lima. "Temos em Portugal 12 mil professores - número apontado por uma estrutura sindical -que possam substituir os professores com estas doenças? Não me parece..."

"Pais podem estar descansados"

Aos pais, o presidente da associação de agrupamentos e escolas públicas deixa uma mensagem de tranquilidade. Apesar de este ser um ano diferente, os diretores dos locais de ensino estão a mobilizar-se para que a segurança seja acautelada, afiança Filinto Lima.

"As escolas são locais seguros, mas todos nós temos de contribuir para que essa segurança se efetive, sobretudo durante este ano escolar", não deixa de lembrar o representante do ensino em Portugal. "Os pais podem estar descansados, mas a escola está no mundo, não está fora da realidade, não é virtual, mas um espaço físico onde há centenas de alunos, onde há muitos professores e funcionários."

Ouça Filinto Lima, sobre as medidas que as escolas vão adotar neste ano letivo. 00:00 00:00

Máscaras, horários alargados, espaços de acesso condicionado e take-away

Nesse sentido, acrescenta Filinto Lima, "todos temos de nos comportar de acordo com as regras de convivência, mas de uma forma ainda mais apertada", e as orientações das autoridades de saúde já foram enviadas para as escolas, para que, por exemplo, a máscara - que, no passado, "podia até ser motivo de processo disciplinar para um aluno" - passe a ser "obrigatória em contexto escolar".

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas dá ainda outros exemplos de garante da segurança nas escolas: "Há escolas que alargaram o seu horário, há circuitos de circulação no interior da escola, há espaços, como o bar e a biblioteca, que vão ter acesso condicionado, e haverá algumas cantinas a servir almoços em regime de take-away."

"Posso garantir aos pais que tudo está a ser feito para que os seus filhos possam estar em condições de segurança neste ano letivo nas suas escolas", finaliza Filinto Lima.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19