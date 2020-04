Estrangeiros desaparecidos não tinham qualquer limitação de circulação

O esclarecimento foi dado por Eduardo Cabrita © André Gouveia/Global Imagens

Não tinham qualquer limitação de circulação os 19 migrantes do hostel da Rua Morais Soares que tinham sido dados como desaparecidos. A explicação foi dada por Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, durante uma ação de sensibilização em Tavira junto de comunidades do Nepal, Paquistão e Índia.

O governante referiu, em declarações aos jornalistas, que os estrangeiros residentes em Portugal não tinham qualquer limitação de circulação, mas que, agora encontrados, têm as mesmas limitações - confinamento recomendado - que a restante população. Não havia portanto "nenhuma ilegalidade" na ausência destes 19 estrangeiros.

Também o Conselho Português para os Refugiados (CPR) tinha já clarificado esta manhã que os requerentes de proteção internacional têm liberdade de circulação em Portugal e não estão obrigados a permanecer sempre no mesmo município, no mesmo dia em que o grupo que não estava no hostel no dia da realização de testes à Covid-19 foi localizado.

O Hostel Aykibom tinha sido evacuado devido à confirmação de uma infeção por Covid-19. Depois de feitos os testes, as entidades responsáveis confirmaram 138 casos positivos e os cidadãos foram transferidos para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde se encontram "devidamente acomodado e em segurança" em isolamento profilático, contando-se 29 nacionalidades, segundo fonte do Governo.

"Estão a ser feitos contactos com esses cidadãos", assegurou Eduardo Cabrita, que evocou ainda a liberdade de circulação em território nacional, apesar do Estado de Emergência.

O ministro da Administração Interna fez saber ainda que estes cidadãos recebem o apoio do Estado para a sua habitação. "A ocupação das unidades hoteleiras é diferente daquela que havia anteriormente e a Segurança Social está a preparar juntamente com o MAI e Centro Português para os Refugiados esse acolhimento", frisou.

"A preocupação é igualitária relativamente a todos os portugueses." Eduardo Cabrita também destacou que há uma adesão generalizada dos portugueses ao confinamento profilático, numa altura em que as medidas de restrição serão aliviadas.

