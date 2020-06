Estratega, intelectual e diplomata. José Cutileiro homenageado em conferência

José Cutileiro © Arquivo Global Imagens

O embaixador José Cutileiro vai ser homenageado numa conferência online organizada pelo Instituto da Defesa Nacional e pelo o Instituto Diplomático.

O evento terá lugar dia 17 de junho e será transmitido em direto, com participação dos ministros da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, entre outras figuras ligadas à vida e obra de José Cutileiro.

O diplomata, antropólogo e escritor comentava desde 2018 assuntos internacionais no programa da TSF "Estado do Sítio", de Ricardo Alexandre. Morreu em Bruxelas no dia 17 de maio, aos 85 anos.

Para assistir a esta conferência deve fazer uma inscrição prévia obrigatória aqui, após a qual receberá um e-mail com link para acesso à reunião.

PROGRAMA:

09h30 - 11h00 - Primeiro painel: O Estratega

Moderadora: Helena Carreiras

Abertura: João Cravinho, ministro da Defesa Nacional

Carlos Gaspar

Ana Santos Pinto

Bernardo Futscher Pereira

11h30 - 13h00 - Segundo painel: O Intelectual

Moderadora: Isabel Lucas

Abertura: Ricardo Alexandre

Bruno Vieira Amaral

Ana Amendoeira

Ricardo Soares de Oliveira

15h00 - 16h30 - Terceiro painel: O Diplomata

Moderador: José Freitas Ferraz

Abertura: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros

Álvaro Mendonça e Moura

Fernando Andresen Guimarães

Manuel Lobo Antunes