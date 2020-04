Fim de semana prolongado e 1.º de maio. PSP deixa alertas para evitar ajuntamentos

Operação da unidade especial da PSP em Ovar © José Carmo/Global Imagens

A dois dias das comemorações do 1º de maio, que este ano cumpre a tradição e volta a sair à rua apesar das medidas de confinamento impostas pelo estado de emergência, a PSP ainda não tem definido um plano de segurança. O dia do trabalhador coincide com um fim de semana prolongado, e o Governo já anunciou que vai impor restrições nas deslocações entre concelhos, à semelhança do que aconteceu na Páscoa.

O intendente Nuno Carocha, porta-voz da direção nacional da PSP, diz que a CGTP, as autoridades de saúde e as de segurança têm tido reuniões. Ainda não há plano definido, mas estão acauteladas medidas de segurança devido à pandemia de Covid-19. "As regras são as já conhecidas por todos: distanciamento social e controlo da quantidade de pessoas para que não haja tantos ajuntamentos."

Apesar de o país se encontrar numa fase de transição, o porta-voz da direção nacional da PSP sublinha que as autoridades continuarão a operar em força durante o fim de semana. ""Ainda não temos informação de como será relativamente a este fim de semana. Ainda não sabemos se haverá base legal para as deslocações, mas as pessoas devem antecipar necessidades, como o abastecimento em supermercados e tratamento de familiares."

Questionado sobre se quem quiser pode participar nas comemorações do 1º de maio, na rua, o porta-voz da direção nacional da PSP diz que aguarda pelas orientações do Governo. Com o fim de semana prolongado à porta, o intendente Nuno Carocha deixa um apelo para que os portugueses antecipem o máximo que puderem até ao final de quinta-feira.

O Presidente da República já anunciou o fim do estado de emergência a 2 de maio. Para este fim de semana prolongado, será retomada a regra de não haver deslocações entre concelhos, como aconteceu na Páscoa.

