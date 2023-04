Funcionários da ASAE consideram que organismo não tem "vocação" para verificar se preços descem

Funcionários da ASAE consideram que organismo não tem "vocação" para fazer acompanhamento dos preços © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Maria Augusta Casaca 03 Abril, 2023 • 13:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) vê com bons olhos o anúncio feito por parte da ministra da agricultura. Em entrevista à TSF e ao JN Maria do Céu Antunes revelou que serão atribuídas a empresas as competências no acompanhamento dos preços e da análise dos principais fluxos e circuitos comerciais após a entrada em vigor do diploma que prevê IVA zero para um cabaz de 44 alimentos.

Cristiano Santos, presidente da associação sindical, esclarece que essas nunca foram competências da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e que, desta forma, o governo está a corrigir um erro. "O Governo quando lança a ASAE para resolver todos esses problemas foi um erro", sublinha o presidente da Associação Sindical dos Funcionários da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica.

Esta é "uma medida adquada" 00:00 00:00

"Para nós é muito claro que essas empresas não vão interferir nas competências da ASAE", adianta Cristiano Santos. "Não vimos como uma concorrência ou uma desvalorização do organismo ASAE", considera. Em seu entender, "não são essas as competências da ASAE, nem a sua vocação".

O sindicalista afirma que o Governo seguiu o melhor caminho, "seja através do Observatório, seja através da contratação dessas empresas", para verificar se efetivamente há a baixa dos preços através do IVA.

"A ASAE tem muito mais competências com que se preocupar e zelar", afirma o sindicalista. Além disso, afirma que a Autoridade não tem funcionários para "desmontar a engenharia financeira dos grandes distribuidores na formação do preço". "Nos casos de especulação de preços, sim, aí a ASAE pode e tem atuado", garante.

Na entrevista a ministra da agricultura referiu que o governo controla os preços de primeira venda através do Observatório de Preços e tem semanalmente a evolução. Por outro lado, "através de um procedimento que está a ser concluído, um concurso internacional, pudemos contratar uma entidade que nos vai referenciar os preços ao consumidor dos últimos três anos e que vai atualizar a todo o tempo esses mesmos dados", referiu Maria do Céu Antunes.