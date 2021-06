Governo avança com videochamadas para quem não consegue usar o site de serviços públicos

© Cristiana Milhão / Global Imagens

A renovação do Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos, mas também a alteração de morada e os serviços de ativação de Chave Móvel Digital passam a poder ser feitos através de uma videochamada.



A nova funcionalidade no portal de serviços públicos "ePortugal" está disponível a partir desta semana e a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública explica que a ideia é encontrar uma terceira forma (depois do telefone e do e-mail) de apoio a quem tem dificuldades em renovar o Cartão de Cidadão através da Internet.



Segundo Alexandra Leitão, a pessoa pede o apoio por videochamada, coloca os seus dados e faz uma proposta de data, e no dia em questão a renovação será feita com a assistência de um funcionário à distância.



"No fundo aquilo que a videochamada faz é ajudar quem tem dificuldades em usar, sozinho, este serviço online, sem precisar de se deslocar a qualquer serviço público", detalha a ministra, que sublinha que o funcionário que está à distância vai acompanhar aquilo que o cidadão vai fazendo no site ePortugal.

Após o preenchimento dos dados solicitados e a escolha do dia e hora, o cidadão irá receber, em 15 minutos, um e-mail de confirmação da videochamada.



A meta é que em breve seja possível realizar mais serviços com apoio por videochamada, nomeadamente revalidar a carta de condução, marcar uma consulta no centro de saúde ou pedir o certificado de registo criminal.



Alexandra Leitão diz que é fundamental apostar na "inclusão digital" pois há pessoas que, "pelas suas condições concretas, etárias ou outras, não conseguem usar os serviços digitais''. "O 'digital assistido' faz com mais consigam aceder aos serviços online que outros conseguem fazer sozinhos", "descongestionando os serviços".