Guarda-rios. Profissão renasce em Guimarães para sensibilizar e preservar o rio Ave

Raquel Costa e Ricardo Castro são dois dos quatros Guarda-rios que diariamente patrulham as margens do Rio Ave © TSF

Raquel Costa e Ricardo Castro são dois dos quatros Guarda-rios que diariamente patrulham as margens do Rio Ave, Selho e Vizela. Esta segunda-feira, 31 de julho, assinala-se o Dia Mundial do Vigilante da Natureza, mas também o renascimento, há dois anos, desta figura, extinta em 1995, no concelho de Guimarães pela mão da empresa municipal ´Vitrus Ambiente`.

A ideia era simples: sensibilizar e preservar os recursos hídricos do concelho. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da Vitrus, Sérgio Castro Rocha, esta equipa conseguiu identificar mais de 400 ocorrências que resultaram, não só na abertura de processos e autos, como na "melhoria da qualidade da água".

Recorde-se que na década de 80, o Rio Ave era considerado um dos rios mais poluídos da Europa, muito devido à atividade da indústria têxtil. Hoje, o Ave permite banhos e ajuda a dinamizar toda a envolvente da Vila das Taipas, onde encontramos a equipa.

Este trabalho contribuiu, na ótica do representante da Vitrus, para que Guimarães chegasse à ´short list` na corrida a Capital Verde Europeia 2025, a par com Graz, na Áustria, e Vilnius, na Lituânia. A cidade já havia apresentado uma primeira candidatura para o título de 2020, que foi entregue a Lisboa.

A profissão de Guarda-rios foi extinta em 1995. Raquel Costa explica que é sua missão "fiscalizar todas as linhas de água e efluentes". Segue-se a verificação de todas as tampas de saneamento, de modo a identificar possíveis "ligações ilegais" diretamente para o rio. Uma das ocorrências mais comuns diz respeito à deposição de resíduos de obras no rio.

Ricardo Castro frisa também o trabalho de sensibilização que é feito junto da população, para que eles sejam os verdadeiros Guarda-rios. "Uma coisa é eu chegar aqui para ver uma descarga que aconteceu ontem. Outra é alguém que passa aqui e identifica na hora, liga para o número verde e rapidamente chega uma equipa para tentar encontrar a contaminação ativa", adianta.

Durante o verão, a equipa de Guarda-rios vai percorrer todas as praias fluviais do concelho de Guimarães para sensibilizar a população. As ocorrências são reportadas ao SEPNA - Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR, PSP e à APA -Agências Portuguesa do Ambiente.

Esta segunda-feira, a Vitrus Ambiente lança uma campanha em que todos podem e devem ser Guarda-rios. Para isso basta ligar para a Linha Verde - 800 500 078. É gratuito.

De frisar que a Vitrus Ambiente criou também o Serviço de Fiscalização Ambiental, em 2022, que até ao momento já registou mais de três centenas de ocorrências.

Trata-se de uma equipa que tem como funções fomentar a cidadania ambiental e a prática de ações ambientalmente corretas e lícitas, mitigar os focos identificados como problemáticos no que respeita à deposição e abandono indevido de resíduos urbanos, o reforço e apoio às atividades de sensibilização, prestando os esclarecimentos necessários e dar a conhecer os regulamentos municipais e demais legislações em todo o território do concelho de Guimarães.

Já foram identificadas 102 situações anómalas referentes a deposição em horário inapropriado, 75 deposições fora dos equipamentos para o efeito, 60 deposições fora do local, no âmbito do sistema PAYT, 64 relacionadas com deposição indevida de resíduos volumosos, 19 deposições de resíduos industriais e ainda deposições de resíduos de construção e demolição (RCD).