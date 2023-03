Há 35 anos, estas foram as palavras que fizeram nascer "uma inesgotável paixão pela rádio"

Emídio Rangel © Arquivo Global Notícias

Por TSF 01 Março, 2023 • 10:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 35 anos, no dia 29 fevereiro, nascia a TSF. O primeiro diretor Emídio Rangel marcava o momento com estas palavras:

"Dentro de momentos, quando soar o sinal horário das 7h00 vai nascer uma emissora de rádio construída na base de um perfil de música e notícias. Para aqui chegarmos foi percorrido um longo e difícil caminho. Em primeiro lugar, a batalha contra aqueles que preferiam a quietude podre das ondas e não admitiam o aparecimento de quaisquer alternativas às emissoras do Estado e da Igreja. Em segundo lugar, a materialização de um projeto profissional credível, bem dimensionado, tecnicamente evoluído e portador de uma nova postura radiofónica. Pese embora todas as contrariedades, o sonho está concretizado. Os velhos do Restelo continuam a destilar veneno em todas as capelinhas, mas já não podem mais do que isso, porque a onda do progresso é avassaladora e não se compadece com atitudes retrógradas. A TSF Rádio Jornal não nasce contra ninguém e não está ao serviço de ninguém. Aqueles que vão protagonizar aqui, todos os dias, vão fazer apenas e tão só jornalismo, animados de um grande sentido profissional e de uma inesgotável paixão pela rádio. Esta rádio bissexa vai ficar nos vossos recetores 24 horas por dia, com música e notícias, boa música e informação atualizada para merecer a vossa escuta permanente."