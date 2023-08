Há 37 novos radares nas estradas a partir de setembro. Controlo de velocidade média é a novidade

© José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

As estradas portuguesas vão ter 37 novos radares em funcionamento a partir de 1 de setembro, adianta esta quarta-feira o Jornal de Notícias (JN). A grande novidade é o radar que controla a velocidade média, que estará presente em 12 locais.

Este novo radar deteta a velocidade do veículo num primeiro equipamento e depois volta a registar a velocidade num segundo equipamento. O sistema calcula o tempo e a velocidade média entre estes dois pontos. Para identificar os locais, vai ser colocado um sinal de trânsito: é um retângulo na vertical com fundo azul e com a imagem de duas câmaras fotográficas a preto.

Os radares de velocidade média vão estar localizados em quatro autoestradas: na A1 (em Santarém e na Mealhada), na A25 (em Águeda), na A3 (em Braga e na Trofa) e na A42 (em Paços de Ferreira). A velocidade média também vai ser controlada em três estradas nacionais: na Nacional 10 (no Montijo e em Vila Franca de Xira), na Nacional 109 (na Figueira da Foz) e na Nacional 211 (em Marco de Canavezes). E ainda em dois itinerários complementares: no IC19 (em Sintra) e no IC2 (em Loures).

O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária explica que o novo sistema de controlo da velocidade média foi colocado em locais em que medir apenas a velocidade instantânea não é suficiente. Ouvido pela TSF, Rui Ribeiro explica como vai funcionar este sistema.

"A velocidade média foi colocada em zonas onde a velocidade instantânea não é suficiente para diminuir a velocidade. São percursos onde, quando o veículo entra no primeiro radar, é registado o seu tempo de passagem, ao passar no segundo radar é registado novamente o tempo e, feitas as contas, se o veículo demorou menos tempo do que era previsto é porque andou depressa depressa demais e ultrapassou a velocidade permitida para aquele troço", refere.

O sistema de controlo da velocidade média não é novo e Rui Ribeiro garante que os resultados são favoráveis.

"Nós já testamos em termos probatórios aqui em Portugal. Estes radares estão espalhados pela Europa inteira e com resultados positivos", adianta.

O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária justifica a localização destes novos 62 radares.

"Estes radares, como os outros, irão contribuir para salvar vidas nas estradas portuguesas. Nos 62 lugares onde vão ser colocados os novos radares morreram 115 pessoas nos últimos cinco anos", acrescenta.

Também em declarações à TSF, o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa considera positiva a instalação deste novo sistema que mede a velocidade média nas estradas, uma vez que evita travagens bruscas. Ainda assim, José Miguel Trigoso prefere esperar para ver os resultados da aplicação deste sistema.

"Este novo sistema procura evitar aquele tipo de travagens bruscas, porque ali há um radar e depois volta a acelerar-se logo passado o radar. Permite que, pelo menos, durante determinado espaço entre radares, a velocidade média não ultrapasse a velocidade limite. É uma medida que à partida me parece positiva, agora vamos ver o resultado", afirma.

Nos restantes 25 locais, vai ser medida apenas a velocidade instantânea.

Já estavam instalados 61 radares, juntando-se agora mais 37. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária adianta ao JN que estão em marcha outros 25 pontos de controlo de velocidade. No total serão 62 novos radares.

O controlo de velocidade aperta nas estradas portuguesas, passando de 61 para 123 radares, um número que José Miguel Trigoso considera insuficiente.

"Quando vejo o número de radares que nós temos e comparo, por exemplo, com outros países de dimensão semelhante à nossa, nós continuamos a ter um défice de radares e um défice de processos levantados. Acho que o normal será a continuação da expansão do controlo de velocidade através de radares", defende.

Ainda assim, o presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa considera que as patrulhas das autoridades nas estradas são mais eficazes do que os radares fixos.

"Os radares autuados pela polícia estão colocados em locais completamente escondidos. Informa-se que a via está sob controlo de velocidade, mas depois não se sabe onde. É a única forma de conseguir que as pessoas tenham mais cuidado com a velocidade ao longo de toda aquela via e não só naquele ponto onde as pessoas já sabem que há um radar", sublinha.

Eis os radares que entram em funcionamento a partir de setembro:

A1: Santarém, Mealhada/Anadia, Vila Nova de Gaia

A2: Concelho de Albufeira

A25: Águeda

A3: Brafa, Trofa

A42: Paços de Ferreira

A44: Vila Nova de Gaia

A7: Guimarães

EN10: Montijo, Vila Franca de Xira

EN101: Guimarães

EN103: Barcelos

EN105: Santo Tirso

EN109: Figueira da Foz

EN119: Benavente

EN125-10: Faro

EN14: Maia

EN18: Belmonte

EN206: Fafe

EN211: Marco de Canaveses

EN234: Nelas

EN251: Coruche

EN252: Palmela

EN260: Beja

EN5: Montijo

IC17: Loures

IC19: Sintra

IC2: Loures, Coimbra e Águeda

IP7: Lisboa

Eis os radares que entrarão em funcionamento em data a anunciar:

A20: Porto

A29: Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira/Espinho

A43: Porto

EN114: Montemor-o-Novo

EN125: Albufeira

EN18: Évora, Beja

EN378: Sesimbra

EN4: Alcochete

EN6-7: Cascais

IC1: Alcácer do Sal, Palmela, Ourique

IC17: Loures, Odivelas

IC2: Rio Maior, Coimbra

IC8: Sertã

IP3: Coimbra

A expansão da rede SINCRO (Sistema Nacional de Controlo de Velocidade) vai ser apresentada esta quarta-feira junto a um radar no Montijo.

Notícia atualizada às 10h10