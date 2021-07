Há cinco anos que não existiam tantos portugueses sem médico de família

O número atingido em junho deste ano é o mais alto, desde julho de 2016 © Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Há cinco anos, desde 2016, que não existiam tantos portugueses sem médico de família, num fenómeno que se tem agravado com as aposentações dos clínicos e com os jovens médicos que ao fim de pouco tempo optam por sair do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

As oscilações no número de portugueses sem médico de família ao longo de qualquer ano são comuns e sempre que há um novo concurso para entrada de novos clínicos existe uma recuperação.

O problema é que os números consultados pela TSF no site de informação estatística do SNS indicam que o número atingido em junho deste ano é o mais alto, em qualquer mês, desde julho de 2016.

No final de junho existiam 1,057 milhões de portugueses sem médico de família, mais 19,5% que em junho de 2020 (+206 mil) ou mais 32,5% (+259 mil) que em junho de 2019 - antes da pandemia.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar não fica surpreendido. Nuno Jacinto explica à TSF que estão a existir muitas reformas de médicos de família, algo que já estava previsto há muito tempo pois sabe-se que há muitos clínicos na casa dos 60 a 70 anos.

Em paralelo, o problema agrava-se porque os jovens médicos que chegam estão cada vez mais a optar por não continuar no SNS depois de acabarem o internato e obterem o grau de especialista em medicina geral e familiar, fruto daquilo que o presidente da associação diz serem as más condições de trabalho no serviço público.

"O SNS acaba por não ser atrativo e tendo em conta a forma como os médicos de família têm sido tratados há muitos que optam por seguir outras opções", avisa Nuno Jacinto, para quem, "com tudo isto, a situação é hoje mais preocupante: em vez de estarmos a diminuir o número de utentes sem médico, as falhas tendem a agravar-se".