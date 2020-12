Há enfermeiros no combate à Covid-19 fora das listas para prémio prometido pelo Governo

"Com esperança de terem algum prémio, são surpreendidos porque não constam na lista de atribuição" © AFP

Por Sara de Melo Rocha e Catarina Maldonado Vasconcelos 18 Dezembro, 2020 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há enfermeiros que estiveram envolvidos na mitigação da pandemia que não vão receber os prémios anunciados pela ministra da Saúde. Luís Mós, do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses, garante que há profissionais de saúde que, apesar de cumprirem os requisitos previstos no decreto-lei, não serão visados pelo valor extraordinário.

"Durante o estado de emergência, que entrou em vigor em março, os profissionais de saúde estiveram sempre na luta, no

combate à Covid-19, portanto, continuamente, mais do que durante 30 dias (no decreto-lei constam também os descansos semanais e as folgas, isso também conta)", critica o sindicalista, que denuncia, em declarações à TSF: "Muitas urgências estão a ser excluídas deste tipo de subsídio."

Ouça Luís Mós, sobre os enfermeiros que não se encontram na lista. 00:00 00:00

Luís Mós afirma que há casos de enfermeiros não visados no hospital Amadora-Sintra e no hospital do Algarve. "Os enfermeiros que estão na urgência de Portimão não são abrangidos por este prémio, e estão na linha da frente", exemplifica o responsável. Também os enfermeiros de urgência de pediatria do hospital Amadora-Sintra não estão incluídos para atribuição do prémio.

"Nós estamos aqui com doentes Covid, temos internamentos, inclusivamente, no Amadora-Sintra. Existe um internamento de grávidas com Covid." Luís Mós afiança: estes enfermeiros excluídos também fazem parte da linha de combate à pandemia. "Tratamos de colheitas, mudamos de fatos e equipamentos de proteção de quatro em quatro horas. Estamos na linha da frente, portanto não há motivos para não sermos incluídos."

Luís Mós garante que a situação só contribui para que os enfermeiros se sintam mais desmotivados. 00:00 00:00

O dirigente sindical lamenta a situação e fala mesmo de uma "injustiça", num momento em que os enfermeiros e os profissionais de saúde já se encontram "desmotivados e cansados", devido a um "combate que tem sido longo" que os obriga a fazer "turnos atrás de turnos", sem folgas.

"Com esperança de terem algum prémio, são surpreendidos porque não constam na lista de atribuição", lamenta Luís Mós.

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses pediu reuniões com caráter de urgência às administrações dos hospitais. O prémio de compensação aos enfermeiros corresponde a 50% do subsídio de férias e inclui dias de férias extra.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19