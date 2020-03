Há mais dois casos positivos de coronavírus em Portugal

Serviço de doenças infecciosas, Hospital de São João © Pedro Correia/Global Imagens

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que foram confirmados mais dois casos positivos para o novo coronavírus em Portugal.

Trata-se de um homem de 60 anos que está internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto e de homem de 37 anos internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Os dois doentes infetados "tinham ligações a casos confirmados de Covid-19", acrescenta a DGS em comunicado. Questionada pela TSF, a DGS não esclarece se foram contagiados por doentes em Portugal ou no estrangeiro.



Os dois novos casos de infeção somam-se aos confirmados esta segunda-feira: um médico de 60 anos que tinha estado a passar férias no Norte de Itália e um homem de 33 anos que esteve em Espanha em trabalho. Ambos estão internados em hospitais do Porto.

Adriano Maranhão, o português infetado no navio de cruzeiros atracado no porto japonês de Yokohama, recebeu este domingo alta hospitalar.

Os doentes que manifestem sintomas compatíveis com os de contágio pelo novo coronavírus - febre, tosse e dificuldade respiratória - são aconselhados a contactar a Saúde 24 (808 24 24 24), em vez de se dirigirem às unidades de saúde.

