Há mais sítios como hostel infetado em Lisboa. PSD exige medidas à Câmara

Hostel Aykibom foi evacuado devido a vários casos de Covid-19 © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Inês André Figueiredo e Paula Dias 22 Abril, 2020 • 09:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Costa, vereador do PSD na Câmara de Lisboa, vai questionar o executivo municipal para perceber o que está a ser feito para vigiar locais idênticos ao hostel da Rua Morais Soares onde 138 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.

"Há outros casos de cidadãos requerentes de asilo que vivem em beliches, com cidadãos que não conhecem, que partilham de quarto, cinco, seis e mais por quarto", nomeadamente "nas freguesias de Arroios, São Domingos, Benfica, Areeiros e outras", alerta o social-democrata.

O vereador considera que tem de se "exigir à Câmara de Lisboa que tome medidas e que seja exigente com o Governo" para que se torne possível "apoiar e proteger" estas pessoas, mas também "denunciar a existência de situações" em que cidadãos estão em perigo.

As críticas a Fernando Medina multiplicam-se, com Pedro Costa a acusar o presidente da autarquia de ser "subserviente" do Governo. "O que me preocupa é a inação da Câmara de Lisboa e do presidente que está pouco preocupado em resolver os problemas reais", aponta.

Perante a situação, Pedro Costa considera ainda que, "com tanto hotel fechado, tanto espaço por usar" na cidade, "não seria difícil encontrar alojamento excecional para estes cidadãos".

Também a presidente da Junta de Freguesia de Arroios diz ter conhecimento de casos semelhantes, mais pensões na cidade, do mesmo proprietário, nas mesmas condições do hostel que teve de ser evacuado.

Em declarações à TSF, Margarida Martins exige que sejam apuradas responsabilidades e diz que já pediu uma reunião coma ASAE e "com todos os ministérios representados nesta área", disponibilizando-se para ajudar no que for preciso.

Depois de feitos os testes e de se iniciar uma ação de desinfeção ao hostel, o grupo de 169 cidadãos transferido para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde se encontra "devidamente acomodado e em segurança" em isolamento profilático, contando-se 29 nacionalidades, segundo fonte do Governo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19