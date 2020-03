Hospitais de Coimbra fazem os próprios artigos de proteção para médicos e enfermeiros

Por Diana Craveiro 26 Março, 2020 • 07:41 Partilhar este artigo Facebook

Ainda antes de haver casos positivos de coronavírus em Portugal, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) já tinha dificuldade em encontrar algum material de proteção. Para antecipar a falta de equipamento, o CHUC decidiu fazer os artigos no hospital.

Célia Cravo, administradora hospitalar, explica que estão a "confecionar sobrebotas, uma espécie de botas com perna mais alta, e cogulas, uma proteção de pescoço e ombros que nunca conseguimos encontrar no mercado".

Rosa Gaspar é uma das seis costureiras que aceitaram o desafio de criar os artigos de proteção. Está responsável por "cortar moldes", feitos em tecido impermeável, que depois são cosidos. As peças vão ser usadas por "doutores e enfermeiros, para ver se matam este maldito bichinho que anda aí", diz.

A costureira mostra-se contente por estar a ajudar, e destaca que enquanto fazem as peças "estão a trabalhar em equipa" e que as pessoas "estão a adorar o nosso trabalho". Nos últimos dias, não têm mãos a medir e não conseguem "dar vazão", conta Rosa Gaspar.

Com tanto trabalho, foi preciso pedir ajuda. E, desde que a palavra se espalhou, há muitos voluntários. Tantos, que Célia Cravo já conseguiu criar uma equipa e "garantir que só há uma pessoa do grupo que vai buscar o material e devolver as peças, para não obrigar as pessoas a sair de casa". O CHUC dá o tecido e o elástico, e já foi feito um "tutorial que permite que as pessoas possam replicar as peças" tal como são feitas no CHUC.

Em duas semanas, os hospitais da Universidade de Coimbra já confecionaram 450 botas e 700 cogulas. As peças são descartáveis e cada uma demora, em média, 10 minutos a fazer.

