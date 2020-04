Hostel em Lisboa: migrantes desaparecidos já foram encontrados

© Tiago Petinga/Lusa

Os 19 migrantes do hostel da Rua Morais Soares que tinham sido dados como desaparecidos já foram localizados pelo Conselho Português para os Refugiados (CPR).

Em comunicado, o CPR explicou que os requerentes de proteção internacional têm liberdade de circulação em Portugal e não estão obrigados a permanecer sempre no mesmo município, mas sublinhou que o grupo que não estava no hostel no dia da realização de testes à Covid-19 já foi localizado.

"O SEF e CPR procederam à sua localização imediata, tendo alguns já efetuado o teste e estando outros em vias de o fazer", assegura a mesma nota.

O CPR refere ainda que estes cidadãos se encontram numa "situação regular em Portugal".

O Hostel Aykibom foi evacuado devido à confirmação de uma infeção por Covid-19. Depois de feitos os testes, as entidades responsáveis confirmaram 138 casos positivos e os cidadãos foram transferidos para a Base Aérea da Ota, em Alenquer, onde se encontram "devidamente acomodado e em segurança" em isolamento profilático, contando-se 29 nacionalidades, segundo fonte do Governo.

