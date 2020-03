Hovione vai produzir 40 toneladas de gel desinfetante por semana para entrega gratuita

© Loic Venance/AFP

Desde que a farmacêutica portuguesa Hovione anunciou, na semana passada, a decisão de usar parte da sua capacidade em Loures para produzir gel desinfetante a serem doado a várias instituições, já conseguiu fazer cerca de 30 toneladas de produto.

Guy Villax, diretor-geral da empresa, explica que o objetivo é produzir e entregar 40 toneladas de gel desinfetante por semana.

"Quarenta toneladas dá para lavar as mãos de 400 mil pessoas durante uma semana. A regra que nós temos é que cada pessoa não irá precisar de mais de 100 mililitros por semana", detalha.

O produto está a ser disponibilizado gratuitamente com prioridade para as instituições que mais precisam, como os hospitais, as câmaras municipais e a Proteção Civil.

Em declarações à TSF, Guy Villax refere que a empresa acrescentou à lista das prioridades outros profissionais como camionistas e funcionários de supermercado.

"Aumentamos de prioridade os supermercados e os camionistas, as empresas de transporte. As pessoas que estão nos caixas dos supermercados e que voltam a preencher as prateleiras, têm uma grande prioridade."

O responsável da empresa explica que não tem sido fácil manter a produção porque a fábrica de Loures conta com apenas 500 das 850 trabalhadores.

Outro desafio tem sido o transporte de matéria prima mas Guy Villax espera que seja ultrapassado em breve, sobretudo depois da Comissão Europeia ter emitido uma recomendação de gestão de fronteiras chamada 'Green Lanes'.

"É o nosso via verde para garantir que nenhum camião fique mais de 15 minutos na fronteira e isso é extremamente importante", explica.

A Hovione já recebeu contactos de mais de 100 entidades com pedidos de acesso ao gel desinfetante que a empresa está a produzir e entregar gratuitamente.

