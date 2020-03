Idosa morre com Covid-19 em Braga. Família apresenta queixa contra lar por negligência

Asilo de S. José, em Braga © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Morreu com Covid-19 uma das idosas do Asilo São José, em Braga, que, desde segunda-feira, tinha 15 utentes em isolamento. A família não se conforma e apresentou queixa no Ministério Público.

O neto afirma que só uma semana depois de avó ter pedido ajuda é que o lar de idosos a levou ao Hospital de Braga, onde ficou internada no mesmo dia, após ter sido confirmado que estava infetada, e acabou por morrer esta quarta-feira.

Revoltado, José Miguel Fischer Cruz conta que a avó já se queixava de febre e tosse seca muitos dias antes de ser internada no Hospital de Braga e que "reportou essas queixas às auxiliares e aos enfermeiros que estavam com ela no lar".

"Na quinta-feira de manhã, ligou-me absolutamente desesperada, a pedir a minha máxima ajuda, junto do lar, para poderem dar ouvido aos sintomas e agravar daquilo que a minha avó já dizia que era coronavírus", conta à TSF.

Depois de ouvir o desespero da avó, telefonou para o lar. "Responderam que não havia motivo para alarme, tratava-se do antibiótico ainda não estar a fazer efeito para a febre descer... mas que não me preocupasse".

Certo é que a idosa não melhorou e no sábado foi internada no Hospital de Braga, com Covid-19.

O neto da idosa vítima de Covid-19 relatou os acontecimentos à jornalista Rute Fonseca 00:00 00:00

"A enfermeira do hospital disse-me que a minha avó tinha o corpo intoxicado por dióxido de carbono, por efeito do vírus no sistema respiratório. E ela acabou por confidenciar-me que teria sido muito melhor se tivesse ido na quinta-feira, porque todas as horas contam e foram dois dias de atraso que podem ter sido fatais", afirma.

A avó de José Miguel tinha 76 anos, era saudável, estava no lar por opção. Acabou por falecer esta quarta-feira, às 7h00 da manhã, no Hospital de Braga.

José Miguel Fischer Cruz não se conforma e já apresentou queixa no Ministério Público. "A irmã Maria Luísa e outros dirigentes do lar estão a dizer que eram sintomas gripais, gripezinhas sazonais e, agora que ela morreu de Covid-19, eu pergunto: "Onde está a dita gripezinha?""

A TSF procura esclarecimentos junto do lar Asilo São José, em Braga. Na segunda-feira, foi noticiado que 15 idosos do Asilo São José, em Braga - que estavam com febre e em isolamento dentro da própria instituição -, aguardavam os resultados das análises à Covid-19, depois de ter sido confirmado um caso positivo de um utente. O Asilo São José, em Braga, tem 106 utentes.

