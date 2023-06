© Maria João Gala /Global Imagens (arquivo)

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira em Lisboa e mobilizou 71 operacionais, bem como 20 viaturas para o local.

O alerta foi dado às 14h43, na freguesia lisboeta do Lumiar. O fogo está a lavrar na Azinhaga Fonte Velha, Quinta do Olival, perto da Rua Daciano Costa e do Clube de Ténis Paço do Lumiar.

De acordo com a informação veiculada no site da Proteção Civil, no local, às 16h50, estão 71 operacionais e 20 viaturas no local. As autoridades dão a ocorrência como em fase de "resolução".