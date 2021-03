Infeções por notificar na Madeira podem ter feito disparar Rt nacional

© Homem de Gouveia/Lusa

Os atrasos na notificação de centenas de casos diagnosticados na Região Autónoma da Madeira podem estar a inflacionar, artificialmente, nos últimos dias, o índice de transmissão da covid-19 no país.

Dois peritos ouvidos pela TSF confirmam que o chamado Rt está agora em cerca de 0,9 nos cálculos feitos por mais que uma faculdade ou centro de investigação, mas há dúvidas sobre o real significado da subida abrupta para um valor que levou o líder do PSD a manifestar-se preocupado depois de uma reunião na quarta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Rui Rio defendeu que se o país se aproximar mais da fasquia de 1 não existirão condições para começar a desconfinar.

Os números da Madeira

O problema é que os números nacionais da última semana, mais precisamente de 6 a 9 de março, estão profundamente afetados por atualizações sucessivas nas notificações vindas da Madeira.r> Segundo os cálculos da TSF, nesses quatro dias os números madeirenses representaram 29% do total de casos contabilizados a nível nacional, algo sem paralelo desde o início da pandemia.

No entanto, dos 843 diagnósticos registados na Madeira nesses dias nos boletins da DGS, mais de 700 casos resultam de atrasos na comunicação de diagnósticos. Ou seja, as notificações às autoridades nacionais de saúde foram feitas pelo menos mais de 48 horas depois dos resultados, acima dos prazos previstos para fazer essa comunicação.

Os boletins diários da DGS explicam que em causa estiveram "intercorrências informáticas de um laboratório da região".

A Madeira foi, de forma completamente desproporcional para a dimensão do arquipélago, no acumulado destes quatro dias, a segunda região do país com mais casos de covid-19.

Fazendo as contas, cerca de 25% dos positivos contabilizados em Portugal de 6 a 9 de março tiveram origem em notificações atrasadas na região autónoma.

Rt entre 0,7 e 0,8 em todo o país, menos na Madeira

Pelos cálculos do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) - uma das entidades com investigadores que calculam o índice de transmissão da covid-19 em Portugal - o Rt no país passou, de facto, nos últimos dias, de 0,82 para 0,9.

E a TSF sabe que os cálculos feitos por outros especialistas que costumam participar nas reuniões do Infarmed estão mesmo acima de 0,9.

Porém, pelos cálculos do ISPUP, em todas as regiões do país esse índice está entre 0,7 e 0,8, exceto na Madeira onde ultrapassa o limite de 1 - fasquia que quando é ultrapassada significa que a pandemia está a acelerar pois um doente contagia, em média, mais que uma pessoa.

