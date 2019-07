O calor chega em breve, mas hoje é dia de chuva. Há quatro distritos sob aviso amarelo

© Sanjev Gupta/EPA

Lusa Por 08 Julho, 2019 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Quatro distritos de Portugal continental estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Pub Pub

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real estão sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, de granizo e acompanhados por trovoada.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira.

As temperaturas começam a subir a partir de terça-feira em praticamente todo o território. Até quinta-feira espera-se que as máximas subam entre 10 e 13 graus Celsius em Portugal continental, prevendo-se que os termómetros subam acima dos 30 graus e em alguns locais dos 40 graus.

O aviso amarelo é o segundo menos grave e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".