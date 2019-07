Temperaturas máximas vão subir mais de 10 graus até quinta-feira

As temperaturas começam a subir já a partir de terça-feira © Ivo Pereira/Global Imagens

As temperaturas máximas deverão subir entre 10 e 13 graus Celsius até quinta-feira em Portugal continental, prevendo-se que os termómetros subam acima dos 30 graus e em alguns locais dos 40 graus.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado com possibilidade de precipitação fraca no litoral oeste.

"Durante a tarde de hoje estão também previstos aguaceiros nas regiões do interior Norte e Centro que podem ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoadas", adiantou o meteorologista do IPMA.

De acordo com Ricardo Tavares, as temperaturas máximas começam a subir a partir de terça-feira, entre 3 e 5 graus, em praticamente todo o território.

"Na quarta-feira volta a subir novamente. Para quarta e quinta-feira preveem-se temperaturas acima dos 30 graus e próximo dos 40 no interior do Alentejo e região de Vale do Tejo. Para Santarém estão previstos 40/41 graus", indicou.

Segundo o especialista do IPMA, a subida deverá ser entre 10 e 12/13 graus relativamente a esta segunda-feira.

Quanto às temperaturas mínimas, Ricardo Tavares adiantou que a subida deverá ser entre 2 e 3 graus na terça-feira e outros 2 e 3 graus na quarta-feira.