Intérpretes de Língua Gestual vão dar suporte a surdos na linha SNS 24

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales

A Linha SNS 24 está a receber, por esta altura, oito mil chamadas diárias, com tempos de espera inferiores a um minuto, adianta o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

Os cidadãos surdos vão agora ter acesso a uma linha adaptada, com uma plataforma de videochamadas em que um intérprete de Língua Gestual Portuguesa faz a mediação entre o utente e o enfermeiro.

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde explica que o novo serviço para surdos entrou em atividade esta terça-feira e que também funciona através do site do Serviço Nacional de Saúde.

O serviço pode também ser utilizado por hospitais e centros de saúde que precisem de atender cidadãos surdos presencialmente.

"Vem equilibrar as diferenças entre cidadãos", garante o responsável.

