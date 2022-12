IPL inicia venda de imóveis para financiar construção da nova Escola Superior de Dança

As antigas instalações da Escola Superior de Dança, utilizadas até 2018 © Sara Matos/Global Imagens (arquivo)

O Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) deu início ao processo de financiamento da construção das novas instalações da Escola Superior de Dança (ESD) com a publicação do anúncio da venda de imóveis de que é proprietário no Bairro Alto. Com um valor mínimo de venda de dez milhões de euros, a quantia angariada terá como fim o financiamento da construção de novas instalações no Campus de Benfica.

No anúncio público da venda, divulgado no site do IPL, pode ler-se que estão à venda os "prédios urbanos sitos na Rua da Academia das Ciências, n.ºs 3 e 5, e na Rua do Século, n.ºs 89 a 93, inscritos na matriz predial urbana da freguesia da Misericórdia, concelho de Lisboa".

As candidaturas à compra devem ser apresentadas "até às 17h00 do dia 19 de janeiro de 2023, nos Serviços da Presidência do Instituto Politécnico de Lisboa", sendo a adjudicação feita à proposta que tenha o valor mais elevado, "tendo por referência o montante base (valor mínimo) no valor de 10.000.000,00 € (dez milhões de euros)".

Escola mudou de ares após protestos dos alunos

A ESD, explica o IPL em comunicado, funcionou "desde 1995 e até março de 2018" num edifício que "integra, parcialmente, o Palácio Pombal" e foi, entretanto, relocalizada para o campus do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) após protestos de professores e alunos por melhores condições de aprendizagem.

À época, as queixas eram de que ratos e baratas eram presença assídua no edifício do Bairro Alto. A infraestrutura apresentava já sinais visíveis de degradação e, muitas vezes, a chuva obrigava os docentes a recorrer a baldes para retirar a água. Já nessa altura, a então subdiretora da Escola Superior de Dança, Ana Silva Marques, dizia à TSF esperar que a venda daquele edifício permitisse iniciar, em breve, a construção de um novo.

Essa venda começa agora, passados quatro anos e, assinala o IPL, procura dar resposta à necessidade de modernização e expansão" da ESD, mas também à prioridade estratégica do Politécnico de Lisboa de concentrar recursos e qualificar o Campus de Benfica", onde já funcionam as Escolas Superiores de Educação de Lisboa (ESEL), Comunicação Social (ESCS) e Música (ESML) de Lisboa.

A Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) já aprovou o programa preliminar do concurso público para a construção das novas instalações da ESD, pelo que assim que se conclua o processo de venda das antigas instalações, "vai ser lançado o concurso para o projeto de arquitetura" da nova escola. O calendário de construção fica, no entanto, dependente "das autorizações necessárias, emitidas pelas entidades competentes e previstas na Lei".